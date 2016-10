Space Hulk: Deathwing - Waffen-Trailer zeigt neues Gameplay

03.10.2016 6 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der Arsenal-Trailer zu Space Hulk: Deathwing hält, was der Name verspricht. Das Video zeigt nämlich das Waffen-Arsenal der Space Marines in diesem Koop-Shooter mit vielen neuen Gameplay-Szenen.

Zu den Werkzeugen, die uns im Kampf gegen die Horden von Tyraniden helfen, gehören neben Bolter und Force-Schwert auch Flammenwerfer, Maschinengewehre und Plasmakanonen. Teilweise können wir dabei auch Nah- und Fernkampfwaffen in Kombination verwenden, um den Massen an Gegnern Herr zu werden. Auch eine Kombo aus Schild und Hammer ist möglich.

Der Gameplay-Trailer zeigt auch, wie blutig es im Kampf gegen die unzähligen Monster werden kann. Dabei erinnern die Gegner-Wellen an andere Koop-Shooter wie Left 4 Dead oder Warhammer: Vermintide.

Space Hulk: Deathwing kommt im November 2016 für PC, PS4 und Xbox One.