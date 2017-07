Sonntag, 16. Juli 2017 um 10:30

Auf der E3 2017 gehört das PS4-exklusive Spider-Man zu den absoluten Highlights. Jetzt erfahren wir im Rahmen der Disney D23 Expo etwas mehr über das Spiel, Peter Parker und die Schwierigkeiten, das “ultimative Spider-Man-Spiel” auf die Beine zu stellen. Dafür kommen die Entwickler von Insomniac Games zu Wort.

In dem Marvel-Abenteuer soll es darum gehen, uns zu zeigen, wie die Welten von Peter Parker und Spider-Man aufeinandertreffen. Außerdem spielen wir einen Spider-Man, der schon sich schon seit acht Jahren durch die Lüfte schwingt und seine Fähigkeiten nicht erst kennenlernen muss. Allerdings wissen mittlerweile auch die Feinde von Spider-Man, wie der junge Spinnenathlet arbeitet und zwingen ihn dazu, seine Taktiken immer wieder zu überdenken.

Was das Gameplay angeht, so versichern die Entwickler, dass sich viele Dinge seit der Enthüllung auf der E3 2017 schon wieder verbessert haben. Vor allem Schwingen an den Netzen, die Spider-Man immer wieder verschießt, soll jetzt leichter von der Hand gehen und uns ermöglichen, schneller Geschwindigkeit und Schwung aufzubauen.

Spider-Man erscheint 2018 exklusiv für PS4.