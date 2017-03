Spider-Man: Homecoming - Film-Trailer mit Spidey, Iron Man und Bösewicht Vulture

Dienstag, 28. März 2017 um 15:10

Der neue Trailer zur Comic-Verfilmung Spider-Man: Homecoming wirft einen genauen Blick auf Tom Holland als jungen Spidey, der unter Iron Mans (Robert Downey Jr.) Fittiche steht und offiziell zum Marvel Cinematic Universum gehört. Der junge Held rettet Flugzeuge, Schiffe und legt sich mit Michael Keaton als Bösewicht Vulture an.

Spider-Man bekommt es in seinem ersten Soloabenteuer mit dem Schurken Vulture zu tun. Neue Story-Details enthüllen die Verbindung des Bösewichts zu den Avengers. So gehört Vulture als Adrian Toomes mit seiner New Yorker Firma zum Arbeiter-Trupp, die nach den Avengers aufräumen, angefangen mit dem Alien-Monster im ersten Avengers-Film.

In weiteren Rollen spielen Zendaya als Michelle, Laura Harrier als Liz Allan, Marisa Tomei als Peters Tante May, Jon Favreau als Happy Hogan aus Iron Man, Tony Revolori als junger Flash und Donald Glover mit. Neben Michael Keatons Vulture sind noch weitere Bösewichte dabei: Shocker (Bokeem Woodbine) und Tinkerer (Michael Chernus). Die Regie führt Jon Watts.

Spider-Man schwingt sich am 6. Juli 2017 in die Kinos.

Weitere Filme sind bereits in Arbeit: Sony hat erst kürzlich eine volle Spider-Man-Trilogie angekündigt. Teil 2 kommt zwei Jahre später im Sommer 2019 in die Kinos. Weitere Details folgen noch.