Splatoon 2 - Gameplay-Trailer zeigt Private Battle Spectator View

Samstag, 11. Februar 2017 um 15:30

Anders als sein Vorgänger lässt uns Splatoon 2 nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Singleplayer die Farbpistolen auspacken und unsere Gegner und umgebung ordentlich einfärben. Das ist allerdings nicht das einzige neue Feature, das der bunte Nintendo Switch-Shooter mit sich bringen wird.

Neben einem Voice Chat wird es außerdem noch einen Private Battle Spectator View geben. Das kündigte Nintendo of America nicht nur via Twitter, sondern gleichzeitig auch mit einem Gameplay-Trailer an. Dieser zeigt, wie das neue Feature aussehen soll.

Splattoon 2 ermöglicht es, LAN-Plays für lokale Private Battle Tournaments zu starten, für die Spieler keine Internetverbindung benötigen. Zudem können bis zu zwei Nicht-Spieler das muntere Treiben auf dem Schlachtfeld beobachten, ohne selbst zur Farbpistole greifen zu müssen.

Splatoon 2 erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2 im Sommer 2017. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt. Dann erfahren wir, ob Splatton 2 mehr ist als alte Farbe in neuen Spritzpistolen.