Donnerstag, 18. Mai 2017 um 16:30

Auch wenn Splatoon in erster Linie ein Multiplayer-Titel war, der von seinen Online-Gefechten gelebt hat, sollte nicht vergessen werden, dass Nintendos erster Shooter auch einen wunderbaren Einzelspielermodus hatte. Dieser Singleplayer-Part feiert in Splatoon 2 glücklicherweise sein Comeback und stellt sich in einem ersten Trailer ganz offiziell vor.

Unsere Aufgabe wird es sein, Callie, eine der Squid Sisters, und den großen Elektrowels zu finden, die beide offenbar verschwunden sind. In der Kampagne werden wir verschiedene Waffen einsetzen dürfen, um Gegner-Wellen zu überstehen und Level abzuschließen. Laut Nintendo ist der Modus dazu gedacht, Spieler auf den Multiplayer vorzubereiten und ihnen Tipps mit auf den weg zu geben.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli 2017 für die Nintendo Switch.