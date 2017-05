Star Trek: Bridge Crew - Koop-Special mit Gameplay & Fazit: Mehr als eine teure Tech-Demo?

Mittwoch, 31. Mai 2017 um 13:50

Die Redaktion nimmt auf der Brücke der USS Aegis Platz und führt das Sternenflotten-Raumschiff in Star Trek: Bridge Crew durch die zweite Mission der Story-Kampagne. In »Die Sonne und der Schild« soll die Crew ein anderes Schiff retten und gerät dabei natürlich auch in einen Kampf.

Auf der Brücke übernimmt Captain Daniel Feith das Kommando. Seiner Führung ist Steuermann Johannes Rohe, Chefingenieur Christian Fritz Schneider und Manuel Fritsch als taktischer Offizier unterstellt. Gemeinsam wagen die vier Redakteure den Warpsprung zu fremden Welten und zeigen im Video sowohl die PC-Version auf der Oculus Rift als auch die PS4-Fassung mit der PS4 Pro. Star Trek: Bridge Crew kann nämlich plattformübergreifend im Koop gespielt werden.

Wer keine echten Mitspieler findet, kann auch eine KI-Crew anheuern und jederzeit zwischen den Stationen wechseln.

Was taugt das Spiel: Unser Test zu Star Trek: Bridge Crew