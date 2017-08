Star Wars Battlefront 2 - Offizieller Starfighter Assault Trailer

Sonntag, 20. August 2017 um 11:22

Im ersten Raumschlachten-Trailer zu Star Wars Battlefront 2 sehen wir X-Wings, TIE-Fighter und Co. in Aktion. Auch Luke Skywalker, Darth Vader, Darth und Yoda nehmen darin im Cockpit Platz und stürzen sich ins Weltraum-Gefecht. In Battlefront 2 wird man die Epochen der beiden ersten Star-Wars-Trilogien nachspielen können. Die Raumschiffe aus den Episoden 1 bis 6 werden somit im Spiel verfügbar sein. Ob Figuren und Schiffe aus der neuen Trilogie in den Raumschlachten verfügbar sein werden, lässt sich aus dem Trailer nicht schließen.