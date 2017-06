Star Wars: Battlefront 2 - Preview-Video: Chaos im Imperium - So genial ist die Kampagne

Donnerstag, 15. Juni 2017 um 23:35

EA hat auf der EA Play Pressekonferenz von der E3 2017 schon massig Gameplay-Videos von Star Wars: Battlefront 2 gezeigt. Nur eines hat gefehlt, ausgerechnet das, was die meisten Fans sich noch am ehesten erhofften: Richtiges Gameplay aus der Kampagne!

Nachdem der Vorgänger Battlefront ein reiner Multiplayer-Shooter war, hat DICE für den Nachfolger entschieden, eine Story hinzuzufügen. Der Ansatz klingt spannend: Der Spieler übernimmt die Kontrolle über Iden Versio, Anführerin einer imperialen Sonderkommandos. Richtig gehört: Sie spielen die Bösen!

Die Geschichte knüpft direkt an das Ende von Episode 6 an und verknüpft die Original-Trilogie mit den neuen Filmen. Wir erleben das Imperium an einem denkbar schlechten Zeitpunkt: Nachdem "der Rebellenabschaum" den Imperator getötet hat.

Johannes Rohe, der den Ego-Shooter auf der E3 anspielen konnte, war fasziniert von diesem Perspektivwechsel: Endlich bekommen Spieler einen Blick hinter die Kulissen dieser Organisation, die bisher einfach schwarz-weiß als böse gebrandmarkt wurde. Und die Geschichte, die er von der Spielemesse zurückbringt, klingt ziemlich überzeugend. Er erzählt von klasse inszenierten Zwischensequenzen, packenden Weltraumschlachten und dem nahtlosen Übergang in eine Enter-Mission.

Meinung: DICE hat aus den Fehlern des Vorgängers gelernt

Dem gegenüber steht das relativ unveränderte Gameplay im Multiplayer. DICE hat zwar Kleinigkeiten verändert, etwa den größten Kritikpunkt der Battle Pick-Ups. Für Johannes ist vor allem der Singleplayer eine uneingeschränkte Empfehlung wert.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Einen Season Pass gibt es dieses Mal nicht, alle DLCs, Modi und Helden sind kostenlos. Dafür gibt es jedoch Mikrotransaktionen. Die Beta startet im Herbst - und natürlich sollen Sie sich mit einer Vorbestellung "einkaufen".