Star Wars: Battlefront 2 - Video: So funktioniert das »neue« Lootbox-System

Freitag, 10. November 2017 um 13:15

Nach großer Kritik am Lootbox-System der Multiplayer-Beta von Star Wars: Battlefront 2 hat der Entwickler DICE überraschend eingelenkt und Änderungen an Star Cards, Level-Rängen und mehr für die Release-Fassung angekündigt. Im Video zeigen Philipp Elsner und Michael Obermeier die neuen Sternkarten-Perks aus der Origin-Access-Fassung des Spiels, die inhaltsgleich mit der Release-Version am 17. November sein soll.

Denn obwohl die bestmöglichen Qualitätsstufen der Sternenkarten jetzt an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind, bieten auch schwächere Karten bereits handfeste Vorteile gegenüber Neueinsteigern.

Uns interessiert eure Meinung: Findet ihr das neue System fair? Schreibt es uns in die Kommentare.