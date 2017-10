Star Wars: Die letzten Jedi - Der neue Trailer mit Rey, Luke, Kylo Ren & Snoke

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 08:25

Der zweite offizielle Trailer zu Star Wars: Die letzten Jedi ist da und kommt recht düster daher. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Rey auf der hellen Seite und Kylo Ren auf der dunklen Seite der Macht.

Die Handlung setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an und zeigt Reys Ausbildung zum Jedi unter der Leitung von Luke Skywalker auf Ahch-To. Währenddessen geht der Kampf der Rebellen gegen die First Order weiter. Dabei treffen auch Finn und Captain Phasma erneut aufeinander. Kylo Ren unternimmt währenddessen offenbar den Versuch, seine Mutter Leia zu töten - zögert aber im letzten Moment.

Zum allerersten Mal sehen wir außerdem den Supreme Leader der First Order und neuen Sith-Oberschurken Snoke in Aktion. Allem Anschein nach, versucht er Rey zu brechen und auf seine Seite zu ziehen.

Kinostart ist am 14. Dezember 2017. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Jetzt den ersten Trailer zu Star Wars: Episode 8 - The Last Jedi ansehen.