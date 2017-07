Star Wars: Die letzten Jedi - Viele neue Szenen & Kreaturen im Behind-the-Scenes-Video

Sonntag, 16. Juli 2017 um 17:00

Das Behind-the-Scences-Video zu Star Wars: Die letzten Jedi wirft einen Blick hinter die Kulissen und begleitet Cast und Crew bei den Dreharbeiten zu Episode 8. In den vielen neuen Szenen werden auch zahlreiche neue Kreaturen vorgestellt, sowie Daisy Ridleys Training als Rey, ein Wiedersehen mit Finn und Poe, Luke Skywalker und Leia, und natürlich Kylo Ren.

Das Video gewährt auch einen ersten kurzen Blick auf die Neuzugänge Benicio Del Toro, Laura Dern und Kelly Marie Tran als Rose. Dabei kommen auch Regisseur Rian Johnson und einige Schauspieler zu Wort.

Es geht um die Familie: Die letzten Jedi setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an und zeigt Reys Ausbildung zum Jedi unter der Leitung von Luke Skywalker. Währenddessen geht der Kampf der Rebellen gegen die First Order weiter.

Deutscher Kinostart ist am 14. Dezember 2017. Einen ersten Trailer gibt es bereits, ein neuer langer Trailer lässt noch auf sich warten.