Star Wars Pinball: Rogue One - Trailer: So cool sieht die Flipper-Version aus

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 10:58

Seit dem 31.1. gibt es den DLC Star Wars Pinball: Rogue One für 4 Euro zum Flipper-Spiel Pinball FX2. Wie gut der Tisch animiert ist und wie detailreich das Setting umgesetzt wurde, zeigt nun der Launch-Trailer zum Themen-Pinball.

Star Wars Pinball: Rogue One bietet 10 Story-basierte Spielmodi, jeder mit anderen Zielen und Spielfeldmöglichkeiten. Mal darf man nicht von Sturmtruppen entdeckt werden, mal muss man Kämpfen oder in den Nahkampf, mal soll man den AT-ATs entwischen. Sogar Luftschlachten sind Teil der Spielmodi, die natürlich am Ende alle über den Pinball-Tisch laufen, aber eben unterschiedlich animiert werdeen.

Erst kürzlich gab es von Bethesda eine Tischsammlung zu Doom, Skyrim und Fallout.