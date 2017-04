Star Wars Rebels - Serien-Trailer zur vierten und letzten Staffel

Samstag, 15. April 2017 um 20:00

Die erfolgreiche und beliebte Animationsserie Star Wars Rebels geht im Herbst mit der vierten Staffel weiter. Jedoch bildet die neue Staffel auch gleichzeitig das Ende der Serie, wie jetzt Produzent Dave Filoni auf der Star Wars Celebration in Orlando, Florida bestätigte.

So kündigt der erste Trailer als Sneak Peek ein Showdown mit jede Menge Weltraumschlachten und Lichtschwertkämpfen zwischen den Rebellen und dem Imperium an. Als Nachfolgeserie von Star Wars: The Clone Wars finden damit das epische Abenteuer rund um den Rebellen und Jedi-Schüler Ezra Bridger seinen Abschluss. Angesiedelt ist die Serie zwischen den beiden Film-Trilogien (Episode I-III und IV-VII) und kurz vor dem Spin-off Rogue One: A Star Wars Story.

Schon die dritte Staffel brachte einige bekannte Charaktere aus dem Star-Wars-Universum zurück, allen voran Großadmiral Thrawn, Darth Maul, Darth Vader, Prinzesinn Leia, Yoda und Obi-Wan Kenobi.

Die vierte Staffel geht im Herbst auf Disney XD auch im deutschen Fernsehen an den Start. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Doch zuvor geht es in Deutschland zunächst einmal ab Mai mit der zweiten Hälfte der dritten Staffel auf Disney XD weiter. Mit einer täglichen Ausstrahlung ist das Staffel-Finale für Mitte Mai angekündigt.