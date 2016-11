Star Wars: Rogue One - Film-Trailer: Mehr zur Story im neuen Behind-the-Scenes-Video

Freitag, 18. November 2016 um 12:05

Das neue Set-Video zum Star-Wars-Ableger Rogue One wirft einen Blick auf Dreharbeiten mit vielen neuen Szenen aus dem Film. Zudem wird mehr über die Story des Films verraten und zeigt einen Zusammenhang zu George Lucas' »Star Wars: Episode IV« (1977) auf. Neben Regisseur Gareth Edwards kommen auch die einzelnen Stars des Films zu Wort.

Rogue One: A Star Wars Story spielt kurz vor dem ersten Star-Wars-Film »Krieg der Sterne« (Episode IV) und folgt einer Gruppe von Rebellen, die in einem Himmelfahrtskommando die Pläne für eine neue Superwaffe des Imperiums stehlen möchten: Den Todesstern.

Mit Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Captain Cassian Andor), Donnie Yen (Chirrut Imwe), Jiang Wen (Baze Malbus), Alan Tudyk (Droide K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Forest Whitaker (Saw Gerrera), Ben Mendelsohn (Director Orson Krennic) und natürlich Darth Vader.

Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.