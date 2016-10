Star Wars: Rogue One - Finaler Trailer mit Darth Vader und vielen Actionszenen

13.10.2016 627 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Der neue Trailer zu Star Wars: Rogue One bietet nicht nur viele neue Szenen, auch ein legendärer Bösewicht aus dem Star-Wars-Universum kündigt seine Rückkehr an: Darth Vader! Zumindest ist der Schurke für einen kurzen Moment zu sehen, darüber hinaus gibt es viele Szenen mit Mads Mikkelsen.



Rogue One: A Star Wars Story ist zwischen den beiden Trilogien Episode I-III und Episode IV-VI angesiedelt und spielt demnach vor dem ersten Star-Wars-Film Krieg der Sterne von George Lucas. Eine Gruppe von Rebellen setzt alles dran, die Pläne für eine neue und mächtige Waffe des Imperiums zu stehlen: Den Todesstern.



Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.