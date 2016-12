Star Wars: Rogue One - Trailer gegen Kinofilm: Diese Szenen fehlten

Mittwoch, 21. Dezember 2016 um 14:44

In den Trailern zu Star Wars: Rogue One wurden Szenen gezeigt, die es nicht in die finale Kino-Fassung geschafft haben - auch weil es ja noch Nachdrehs zum Spin-Off gab. In diesem Video-Special sind alle Szenen zu sehen, die in den Trailern zum Film auftauchten, auf die wir im Kino dann aber verzichten mussten. Beispielsweise die Szenen mit dem aufsteigendem Tie-Fighter oder einige Schützengraben-Kämpfe.

Vielleicht bekommen wir einige dieser geschnittenen Szenen aus Rogue One später nochmal auf den Blu-Ray- und DVD-Fassung als Bonus-Material zu sehen. Vielleicht sind sie auch Teil von Dokus über die Reshoots zum Star-Wars-Film.

Einige Szenen stammen auch nicht nur aus den klassischen Trailern zu Rogue One sondern auch aus längeren Features, die vor dem Kinostart als Teaser veröffentlicht wurden.

