Starship Troopers: Traitor of Mars - Trailer zum CGI-Film: Die Invasion der Bugs geht weiter

Donnerstag, 20. Juli 2017 um 12:00

Der neue Trailer zum CGI-Film Starship Troopers: Traitor of Mars zeigt, was nach dem Science-Fiction-Klassiker Starship Troopers (1997) von Paul Verhoeven (RoboCop) passiert.

20 Jahre später setzt die Handlung des Sequels an und bringt die bekannten Charaktere Johnny Rico (Stimme von Casper Van Dien) und Dizzy Flores (Dina Meyer) zurück. Soldat Rico wurde gerade degradiert und zu einer kleinen Satellitenstation auf dem Mars entsandt, als die Föderation den Heimatplaneten der Bugs angreift. Doch die Bugs starten zum überraschenden Gegenangriff und haben ausgerechnet Ricos Station mit seinen neuen Rekruten als Ziel auserkoren. Die Flotte der Föderation ist in unerreichbarer Ferne. Rico und seine Troopers müssen allein den Mars retten.

Nach Paul Verhoevens Kinofilm, zwei Sequels, CGI-Filme, TV-Serie und Videospiele erscheint der neue CGI-Film Starship Troopers: Traitor of Mars am 22. September auf DVD & Blu-ray. Digital steht der Film bereits ab dem 22. August auf Amazon & Co zur Verfügung.

Die Vorlage stammt von Edward Neumeier (RoboCop), Drehbuchautor von Paul Verhoevens Starship Troopers.