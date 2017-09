Steamworld Dig 2 - Trailer und Release-Termine für PC & Konsolen - zuerst für Switch

Freitag, 15. September 2017 um 13:03

Steamworld Dig 2 setzt die Buddelei von Image & Form fort. Auf der Suche nach Rusty graben wir uns durch tiefe Schächte und treffen dabei auf Freunde und Feinde. Durch Upgrades verstärken wir unsere Ausrüstung und dringen so immer tiefer in den Berg vor.

Steamworld Dig 2 erscheint zuerst für die Nintendo Switch am 21.9, für PC über Steam am 22.9 und für die PS4 und PS Vita in Europa am 27. September 2017.

Dieser Trailer gibt mit einigen Gameplay-Szenen einen Ausblick auf das Sidescroll-Abenteuer und dessen Grafik.

