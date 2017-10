Steel Rats - Ankündigungstrailer zum düsteren Kampf-Rennspiel

Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 11:03

Zwei Biker rasen auf ihren Motorrädern durch eine düstere Stadt und bekämpfen einen riesigen Roboter, der aus einem Haufen Röhrenfernsehern und vier Spinnenbeinen besteht. Klingt ungewöhnlich, ist aber genau das, was im Ankündigungstrailer von Steel Rats geschieht.

In dem Action-Rennspiel absolvieren wir in einer 2,5D-Welt namens Coastal City Stunts mit unseren Motorrädern und kämpfen gleichzeitig gegen fiese Maschinenhorden. »Steel Rats« ist dabei der Name unserer Biker-Gang und außer uns kann wohl niemand mehr die Roboter aufhalten.

Im Spiel werden uns mehrere Charaktere zur Verfügung stehen, die alle mit einem eigenen Gefährt und unterschiedlichen Spezialfähigkeiten ausgerüstet sind, mit denen wir uns den Weg in weitere Areale der Stadt freikämpfen.

Steel Rats stammt von dem polnischen Publisher und Entwickler Tate Multimedia und wird 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.