Steep - Test-Video zu Ubisofts Wintersport-Alpen-World

Montag, 12. Dezember 2016 um 16:40

In Steep toben wir uns mit Wingsuit, Snowboard, Skiern und Paragliding-Schirm in den französischen Alpen rund um den Mont Blanc aus. Die winterliche Open-World macht optisch eine Menge her, technisch macht Steep eine hervorragende Figur. Auch spielerisch sind zumindest die ersten Stunden durchaus reizvoll, wie wir im Test jedoch bemerken, verpufft die Faszination des virtuellen Wintersports dann auch recht schnell, weil das Spiel zum einen wenig Langzeitmotivation bietet und zum anderen in Sachen Abwechslung eher mager daher kommt. Schade auch, dass das Tricksystem fast schon in die Kategorie »unberechenbar« fällt.

Technisch hat Ubisoft Annecy eine gute Grundlage für zukünftige Wintersportspiele geschaffen. Berg- und Wintersportfans, die ein gemütliches Feierabendspiel zum Runterkommen suchen und nicht allzuviel Gewicht auf Trickmanöver legen, dürften mit Steep aber nicht viel falsch machen.