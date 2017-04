Steep - Winterfest-Teaser stimmt auf Alpenparty mit Schlittenfahrt ein

Donnerstag, 20. April 2017 um 19:20

Die Winterfest-Erweiterung für das Ubisoft Schneesport-Spiel Steep bringt allerhand neue Kostüme in das Spiel. Der DLC steht ab dem 3. Mai allen Inhabern des Season Pass oder der Gold Edition auf Xbox One, PlayStation 4 und PC zur Verfügung. Neben Party-Accessoires bringt der DLC auch eine weitere, neue Extremsportart in das Spiel: Schlittenfahren.

Zusätzlich zu diesem neuen Downhill-Gefährt enthält die Winterfest-Erweiterung außerdem 21 Winterfest-Herausforderungen mit mehr als 10 eher schrägen Kostümen und Ausrüstungen.