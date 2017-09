Stephen Kings 1922 - Verstörender Trailer zum Horror-Thriller auf Netflix

Montag, 25. September 2017 um 10:10

Ein erster Trailer zum Horror-Thriller 1922 kündigt eine weitere Stephen Kings Verfilmung auf Netflix an.

Der Farmer Wilfred James (Thomas Jane) hat seine Frau (Molly Parker) getötet und mit Hilfe seines Sohnes die Leiche in einem Brunnenschacht auf seinem Grundstück geworfen. Schon bald bekommt er es mit dem örtlichen Sheriff zu tun, doch das ist nicht sein einziges Problem: Der Geist seiner toten Frau sucht ihn heim.

Zur Besetzung gehören Thomas Jane (The Punisher), der schon in den Stephen Kings Verfilmungen Dreamcatcher (2003) und Der Nebel (2007) mitspielte, sowie Molly Parker (House of Cards), Dylan Schmid (Shut Eye), Neil McDonough (Arrows), Kaitlyn Bernard und Brian d'Arcy James (Spotlight). Die Regie führt Zak Hilditch (These Final Hours), der auch das Drehbuch zum Film schrieb.

Die Stephen King Verfilmung 1922 ist ab dem 20. Oktober auf Netflix abrufbar.

