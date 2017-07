Stephen Kings Es - Neuer Horror-Trailer mit dem Clown Pennywise

Donnerstag, 27. Juli 2017 um 18:30

Im neuen langen Trailer zu Stephen Kings Horrorfilm Es (It) treibt der gruselige Clown Pennywise (Bill Skarsgard) sein Unwesen.

Als in den 1980er Jahren in der Kleinstadt Derry in Maine plötzlich einige Kinder spurlos verschwinden, geht eine Gruppe von Kindern auf eigene Faust der Sache nach und bekommen es mit dem dämonischen Horror-Clown Pennywise zu tun.

Regisseur Andres Muschietti (Mama) bringt die zweiteilige Neuverfilmung mit Bill Skarsgard als Pennywise in die Kinos. Im ersten Teil spielen die Jungschauspieler Jaeden Lieberher als Bill Denbrough, Wyatt Oleff als Eddie Kaspbrak, Finn Wolfhard als Richie Tozier, Jeremy Ray Taylor als Ben Hanscom, Jack Grazer als Stan Uris, Chosen Jacobs als Mike Hanlon, Sophia Lillis als Beverly Marsh, Owen Teague als Patrick Hockstetter und Nicholas Hamilton als Henry Bowers mit.

Deutscher Kinostart ist am 28. September 2017.