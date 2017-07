Stranger Things - Comic-Con-Trailer zu Staffel 2 der Mystery-Serie

Sonntag, 23. Juli 2017 um 10:00

Der Comic-Con-Trailer zur erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things zeigt, wie es in Staffel 2 weitergeht: Etwas düsteres und unheimliches kündigt sich für die jungen Helden an.

Die neuen Folgen spielen ein Jahr nach den Ereignissen aus der ersten Staffel: Halloween 1984. In Hawkins sind die Jungs Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp) wiedervereint. Jedoch kämpft Will (Noah Schnapp) nach seiner Rettung noch immer mit den Erlebnissen aus der düsteren Paralleldimension. Er sieht plötzlich Bilder aus der anderen Welt, unklar, ob sie real oder Fiktion sind. Und was wurde aus Eleven (Millie Bobby Brown)?

Zur Besetzung gehören erneut die Jungstars Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp und Millie Bobby Brown, sowie Winona Ryder, Charlie Heaton und David Harbour. Als Neuzugänge spielen Sean Astin (Sam-Darsteller aus Herr der Ringe), die Jungdarsteller Dacre Montgomery und Sadie Sink sowie Paul Reiser als Dr. Owens mit.

Die 2. Staffel der Mystery-Serie Stranger Things ist am 27. Oktober 2017 auf Netflix abrufbar.