Styx: Shards of Darkness - Die Kunst des lautlosen Kills im Trailer

Sonntag, 15. Januar 2017 um 10:03

Bevor wir im März 2017 wieder mit dem diebischen Goblin Styx auf die Jagd nach Schätzen gehen, zeigt uns dieser Trailer, mit welchen Waffen und Fähigkeiten der kleine Anti-Held seine Gegner zu Opfern macht.

Styx: Shards of Darkness ist der zweite Solo-Auftritt für Styx und das dritte Spiel, in dem wir ihn sehen - Of Orcs and Men war sein erster Auftritt.

Das Video zeigt nun allerdings keine direkten Gameplay-Szenen, dazu gab es aber bereits Trailer. Stattdessen bekommen wir ein paar in Szene gesetzte Ingame-Sequenzen, die mit einem passenden Song unterlegt sind.

Was taugte der Vorgänger: Styx: Master of Shadows im Test