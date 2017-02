Styx: Shards of Darkness - Trailer: Dieser Goblin wird unser peinliches Geheimnis bewahren

Dienstag, 21. Februar 2017 um 15:56

Die Macher von Styx: Shards of Darkness stellen den »Helden« ihres Schleichspiels vor und der widerum verspricht, keinem zu verraten, wenn wir den Schwierigkeitsgrad herunterdrehen. Im Trailer geht es aber nicht nur um den Humor im zweiten Solo-Auftritt von Styx, sondern auch um seine deutlich verbesserten Animationen und Bewegungsmöglichkeiten im Vergleich zu Styx: Master of Shadows.

Außerdem kann man Styx: Shards of Darkness diesmal auch im Koop mit einem anderen Spieler online durchspielen.

Styx: Shards of Darkness kommt am 14.3.2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Und wie war der Vorgänger? Styx: Master of Shadows im Test