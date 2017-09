Subnautica - Trailer zum Early-Access-Dankeschön: Süßer Fisch-Begleiter gibt High Five

Freitag, 15. September 2017 um 13:35

Unknownworlds haben für ihr Unterwasserabenteuer Subnautica ein neues Update veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung ist der schon lange angekündigte Knuddelfisch, mit dem wir gemeinsam die Tiefsee erkunden können.

Zuerst müssen wir unseren Begleiter finden. Laut Entwickler sind mehrere Eier in der Welt versteckt, im Trailer sehen wir eins in der Alienbase am Lost River Eingang. Zurück in der Basis legen wir das Ei in ein großes Aquarium, nach einiger Zeit schlüpft der kleine Fisch. Dieser kann uns folgen, abklatschen oder Snacks aus der Hand futtern. Weitere Änderungen sind neue HUDs für Seemotte,Prawn und Kameras im Cyclops oder Scannerraum.

Der Fisch ist ein kleines Dankeschön an alle Unterstützer der Early-Access-Version, die am 31. Oktober 2017 das Steam-Testprogramm verlassen soll und auch das Preview-Programm auf der Xbox One beendet. Danach gibt es aber trotzdem noch weitere Updates, wie die Roadmap zu Subnautica zeigt.