Subnautica - Video zum Test: Warum ist es das beste Singleplayer-Survivalspiel?

Montag, 29. Januar 2018 um 11:20

Uns konnte Subnautica im Test überzeugen. Und mit dieser Begeisterung sind wir nicht allein, Kritiker und Spieler zeigen sich begeistert von dem Unterwasser-Erkundungsspiel, dessen PC-Version am 23.1.2017 den Early Access auf Steam verlassen hat.

In diesem Video zeigen wir Gameplay aus der letzten Early-Access-Fassung und aus der finalen Version und unser Tester Johannes Rohe erklärt, warum Subnautica seiner Meinung nach das beste Survival-Spiel für Einzelspieler ist und was den digitalen Tauchgang so besonders macht.

Unter anderem spricht Johannes mit GameStar-Kollegen Christian Fritz Schneider über das besondere Setting, die leitende Grundstruktur der Erzählung und über ein paar technische Probleme, die auch in der finalen Version noch vorhanden sind. Ohne dabei hoffentlich zu viel zu verraten, zeigen wir im Video auch ein paar der düsteren Gebiete und der Geräte, die man in dem Alien-Ozean erkunden und nutzen kann.

Während die Xbox-One-Version bereits inhaltsgleich mit der PC-Fassung ist, arbeiten die Entwickler bei Unkown Worlds derzeit noch an der PS4-Umsetzung von Subnautica.

Plus-Video: Subnautica sollte gar kein Tauchspiel werden