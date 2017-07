Sudden Strike 4 - Fordernde Weltkriegsstrategie für PS4 im Trailer

Dienstag, 18. Juli 2017 um 16:52

Sudden Strike ist zurück! Zum ersten Mal verschlägt es die alterwürdige Strategie-Serie in Sudden Strike 4 auch auf die Playstation 4. Der neuste Trailer zeigt intensive Schlachten zwischen Deutschen, Amerikanern und der sowjetischen Armee.

Alte Stärken, frische Ideen - Sudden Strike 4 in der Preview

In 20 Missionen übernehmen wir in drei Kampagnen die Kontrolle über die verschiedenen Kriegsparteien des Zweiten Weltkriegs. Unter anderem sehen wir die Landung in der Normandy am D-Day, die als spielbare Mission ein Teil amerikanischen Kampagne sein wird.

Damit trotz aller Schlachtenaction die Übersicht und Taktik nicht verlorengeht, führt Sudden Strike 4 den Pause & Play-Modus ein. Dieser erlaubt es, im Single-Player-Modus das Spiel zu pausieren um Befehle zu erteilen und kalkulierte Manöver auszuführen.

Sudden Strike 4 wird am 11. August 2017 für Playstation 4, Windows PC, Mac und Linux erscheinen.