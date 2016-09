Sundered - Jotun-Macher kündigen neues Projekt an

27.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Sundered ist das neue Projekt vom Indie-Entwickler Thunder Lotus Games. Wie ihr Erstlingswerk Jotun setzt Sundered auf knifflige Bosskämpfe vor handgezeichneten Hintergründen. Die Spieler übernehmen in dem actionlastigen Adventure die Rolle von Eshe, einer einsamen Wanderin, die sich in einer verlorenen Welt vor uralten Schrecken in Acht nehmen muss. Das non-lineare Gameplay verspricht eine potenziell unendliche Wiederspielbarkeit.

Sundered erscheint 2017 für die Plattformen Playstation 4, PC und Mac.