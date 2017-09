Super Nintendo Classic Mini - Unboxing-Video zum SNES Mini

Mittwoch, 06. September 2017 um 16:34

Am 29. September 2017 soll das SNES Classic Mini für 99 Euro offiziell erscheinen. Wir haben die Mini-Konsole schon jetzt und packen sie im Unboxing-Video aus und zeigen wie es sich bei der Retro-Konsole mit Ausstattung und Kabellängen verhält.

Denn zuletzt sorgten die viel zu kurzen Controller-Kabel des NES Mini und das fehlende Netzteil für Unmut in der Spielerschaft.

Außerdem zeigen wir auch die neue Benutzeroberfläche des Super Nintendo Classic Mini, in dem man die 21 vorinstallierten Spiele auswählen kann. Spielenachschub ist mangels Modulschacht oder Online-Anbindung übrigens unmöglich.

Zudem gibt’s hier auch verschiedene Bild-Modi und Rahmen für Widescreen-Bildschirme.

Ebenfalls neu: Nicht nur Rücksetzpunkte, sondern eine Rückspulfunktion erlaubt es dem Spieler, ca 45 Sekunden das Spiel zurückzuspulen und an einer Wunschsstelle wieder einzusteigen – etwa bevor man einen tödlichen Treffer kassiert.

Schade beim SNES Classic Mini: Zwar kann man die Sprache der Benutzeroberfläche umstellen, die Spiele sind aber allesamt nur in englischer Sprache verfügbar. Gerade die kultigen deutschen Übersetzungen von Rollenspielen wie Secret of Mana fehlt also komplett.

21 Klassiker: Alle Spiele des SNES Classic Mini