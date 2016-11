Supergirl, Flash, Arrow & Legends of Tomorrow - Serien-Trailer: Superhelden vs. Aliens im großen DC-Crossover

Freitag, 25. November 2016 um 07:01

Die vier DC-Serien Supergirl, Flash, Arrow und Legends of Tomorrow des US-Senders The CW erhalten ein Crossover-Special namens Invasion. Im ersten langen Trailer werden die Superhelden mit Aliens konfrontiert, die sich den Planeten zu eigen machen möchten.

Die Erde wird von einer außerirdischen Rasse namens Dominators heimgesucht, die alles andere als begeistert davon sind, dass auf dem Planeten bereits übernatürlich begabte Menschen leben. Damit die Menschheit ihnen nicht genetisch überlegen wird, sollen sie ausgerottet werden. Einzig die DC-Superhelden Supergirl, Flash, Arrow und Legends of Tomorrow können sich gemeinsam dem teuflischen Plan entgegenstellen.

Die erste Folge geht auf dem US-Sender The CW am 28. November in der Serie Supergirl an den Start, gefolgt von Teil 2 in The Flash am 29. Nov., Teil 3 in Arrow am 30. Nov.und schließlich das große Finale in der Serie Legends of Tomorrow am 1. Dezember 2016.