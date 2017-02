Syberia 3 - Gameplaytrailer zeigt Releasetermin des Adventures

Mittwoch, 08. Februar 2017 um 19:23

Entwickler Microïds hat den Releasetermin mit das Adventure Syberia 3 bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 20. April 2017 für den PC in Europa. Ein Termin für die Nintendo Switch wurde nicht genannt, die Versionen für PlayStation 4 und die Xbox One kommen gleichzeitig auf den Markt. Der neue Releasetrailer führt in die mysteriöse Welt von Benoit Sokal ein. Unternalt wir das gezeigte mit der Musik von Inon Zur.

Ursprünglich wurde Syberia 3 bereits im Jahr 2009 angekündigt. Nach einer langen Zeit der Funkstille gab der Publisher Anuman Interactive drei Jahre später bekannt, dass die Entwicklung von Syberia 3 spätestens 2015 abgeschlossen sein soll, nun scheint der zuletzt kommunizierte Termin »Quartal 1 2017« zumindest eingehalten werden.