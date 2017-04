Syberia 3 - Hörprobe zum Soundtrack

Dienstag, 04. April 2017 um 10:06

Publisher Microids hat eine fast zehnminütige Hörprobe des Soundtracks zum Adventure Syberia 3 veröffentlicht. Die Musik stammt vom Komponisten Inon Zur, der auch für Dragon Age 2, Fallout 4 oder Prince of Persia bekannt ist. Auch an Syberia 2 hat er bereits gearbeitet. Syberia 3 erscheint am 20. April für PC, PS4 und Xbox One. Auch für die Nintendo Switch soll das Spiel noch veröffentlicht werden.