Syberia 3 - Launch-Trailer und erste Spieler-Meinungen

Freitag, 21. April 2017 um 12:58

Syberia 3 ist seit dem 20.4. für PC, PS4 und Xbox One zu haben - später kommt das Adventure auch noch für Nintendo Switch. Dieser Trailer zeigt ein paar Ingame-Szenen mit der New Yorker Anwältin Kate Walker, die den Youkol-Nomaden dabei helfen will, ihre spirituelle Wanderung zu den Brutstätten der gigantischen Schneestrausse zu vollenden. Ihr stellen sich Behörden, Militär und Radioaktivität in der eisigen sibirschen Landschaft gegenüber.

Die ersten Steam-Bewertungen zu Syberia 3 fallen kurz nach dem Release aber eher durchwachsen aus. Während das Setting und teilweise die Story durchaus gelobt werden, gibt es Kritik für die teils abgehackte deutsche Vertonung und die technische Umsetzung. Besonders die schlechte Steuerung der PC-Version mit Maus und Tastatur wird bemängelt, während die Gamepad-Steuerung wohl halbwegs gut funktioniert. Auch von vielen Bugs ist die Rede.