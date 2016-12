Syberia 3 - Teaser-Trailer mit Artworks und erste Gameplay-Szene mach Lust auf mehr

Sonntag, 25. Dezember 2016 um 13:55

Syberia 3 ist der neuste Teil der Adventure-Reihe Syberia. Entwickler Microids werkelt schon seit einigen Jahren an dem dritten Teil. Zuletzt wurde bekannt, dass der Titel nicht mehr in 2016 erscheint. In einem nun veröffentlichten Teaser-Trailer sind neben vielen Artworks zum Spiel auch einige Sekunden Gameplay zu sehen.

Ein genauen Release-Termin verrät das Video nicht. Somit bleibt es beim ersten Quartal 2017. Was jedoch bekannt wurde, sind die Inhalte der jeweiligen Verkaufsversionen. Demnach gibt es neben einer Standard Edition, die das Spiel enthält, auch eine Deluxe und Collector's Edition.

Erstere enthält den Soundtrack des Spiels sowie ein 20-seitiges Comic und ein Wallpaper. Die Collector's Edition verfügt zusätzlich über eine 18 cm hohe Statue von Protagonistin Kate, ein 60-seitiges Artbook, zwei Kunstdrucke, ein Poster sowie Syberia 1 und 2.