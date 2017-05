Tannenberg - Erster Trailer zum Verdun-Nachfolger zeigt Schlacht an der Ostfront

Dienstag, 23. Mai 2017 um 14:00

Der Debüt-Trailer zu Tannenberg stellt den an der Ostfront des Ersten Weltkriegs angesiedelten Multiplayer-Shooter vor. Tannenberg ist eine eigenständige Erweiterung von Verdun und setzt die Reihe unter dem gemeinsamen Titel »1914-1918« fort.

Diesmal treten die Zentralmächte in Form von Österreich-Ungarn gegen Russland an. Im Vergleich zur Westfront waren die Schlachten im Ersten Weltkrieg hier keine statischen Grabenkämpfe, sondern mobiler und dynamischer, was sich auch im Gameplay von Tannenberg widerspiegeln soll.

Tannenberg unterstützt erstmals Schlachten mit bis zu 64 Teilnehmern und setzt wie sein Vorgänger Verdun auf ein sehr authentisches Spielgefühl - so sind wenige Treffer tödlich und es gibt nur minimale HUD-Anzeigen.