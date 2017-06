Tekken 7 - PC gegen PS4 und Xbox One: Grafik-Vergleich und Frame-Rate-Test

Dienstag, 06. Juni 2017 um 13:57

Mit Tekken 7 feiert die Tekken-Serie ihren Einstand auf dem PC. Eigentlich kam es bereits 2015 für Arcade heraus, nun ist es auch für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Wir vergleichen die Grafik der drei Plattformen miteinander und testen außerdem die Performance auf den Konsolen.

Beide Konsolen zielen bei Tekken 7 auf 60 fps. Bei der Auflösung gibt es Unterschiede – die Xbox One Version läuft nativ mit 720p, die PS4 schafft mit 1536x864 nicht ganz 900p. Auf der PS4 Pro, die wir in einem anderen Vergleich beleuchten, läuft das Spiel immer mit 1080p.

Neben der Auflösung gibt es auch Unterschiede in der Optik, die im direkten Vergleich deutlich auffallen. So ist zum Beispiel die Umgebungsverdeckung auf der Xbox One in großen Teilen nicht vorhanden. Das zeigt sich vor allem an Charakteren mit Mänteln, wie in unsere Szene an Heihachi's Kleidung deutlich wird. Auch die Texturfilter sind nicht identisch, was vor allem an einigen Objekten im Hintergrund der Arenen zu sehen ist. Außerdem tritt Blooming auf dem PC etwas stärker hervor.

Unser Testsystem ist ein modifizierter One GameStar-PC Ultra:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

NVIDIA GeForce GTX 1080 FE

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

