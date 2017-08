Telltales Guardians of the Galaxy - Trailer: Termin und Ausblick auf Episode 3 »More Than a Feeling«

Samstag, 19. August 2017 um 18:28

Telltales's Guardians of the Galaxy geht weiter. Die dritte Episode der Adventure-Staffel heißt »More Than a Feeling« und kommt auf allen System am 22. August 2017 raus. Der die Episode einzeln kaufen will, zahlt 5 Euro.

Der Trailer zeigt ein paar Szenen aus Episde 3 von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.