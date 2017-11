Test-Video zu Call of Duty: WW2 - Ein CoD mit Leib und Seele

Freitag, 03. November 2017 um 18:01

Exakt 14 Jahre nach dem ersten Teil kehrt Call of Duty: WW2 zu den Wurzeln der Reihe zurück, an die Westfront des Zweiten Weltkriegs. In unserem Test-Video zur Konsolenversion nehmen wir die PS4- und Xbox-One-Version des Shooters unter die Lupe - und dabei haben wir einiges zu tun.

Unsere Wertungstendenz: Call of Duty: WW2 im Konsolentest

Wie schon in den direkten Vorgängern wie Infinite Warfare besteht WW2 aus drei großen Parts: Kampagne, Multiplayer-Modus und der Koop-Modus Nazi-Zombies. Für sich genommen könnte jeder dieser Teile fast als eigenes Spiel durchgehen. Mangelnder Umfang ist also definitv kein Problem von WW2.

Während Multiplayer- und Zombie-Fans auch sonst nur wenig Grund zu kritteln haben, muss man bei der Kampagne einige Abstriche machen - zumindest wenn man nach den Versprechungen der Entwickler auf eine wirklich tiefgründige und realistische Darstellung des Szenarios hofft. Auch Call of Duty: WW2 ist allzu häufig nicht mehr als eine hübsch inszenierte Schießbude. Wer das akzeptiert, kann aber dennoch Spaß haben. WW2 ist eben ein CoD mit Leib und Seele.

