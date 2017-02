The Circle - Trailer zum Cyber-Thriller mit Emma Watson und Tom Hanks

Freitag, 03. Februar 2017 um 12:25

Im Trailer zum Cyber-Thriller The Circle nach dem Bestseller von Dave Eggers arbeitet Emma Watson in einem Internet-Konzern für mehr Transparenz im Netz und lernt schon bald die Schattenseite kennen: »Big Brother is watching you«. Mit Tom Hanks und Star-Wars-Star John Boyega.

Die junge Mae Holland (Emma Watson) ist überglücklich über ihren neuen Job in der angesagten Internet-Firma Circle, die allen Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet. Mehr Transparent, weniger Schmutz und Kriminalität im Netz lautet das Motto des Konzern. Doch schon bald lernt Mae die Schattenseite der totalen Transparenz kennen, die die gesamte Gesellschaft bedroht. Wie kann man sich gegen einen übermächtigen Feind schützen, der alles sieht?

In den Hauptrollen spielen Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan und Bill Paxton mit. Die Regie führt James Ponsoldt.

Der deutsche Kinostart ist am 25. Mai 2017.