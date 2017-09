The Commuter - Trailer zum neuen Action-Thriller mit Liam Neeson

Mittwoch, 13. September 2017 um 08:00

Liam Neeson (Taken - 96 Hours) wird im Trailer zum Action-Thriller The Commuter von Regisseur Jaume Collet-Serra (Non-Stop) in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel verstrickt.

Der Versicherungsvertreter Michael Woolrich pendelt er jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit. Eines Tages wird er von einer geheimnisvollen Unbekannten (gespielt von Vera Farmiga) angesprochen, die ihn in ein Gespräch verwickelt. Er soll einen Passagier an Bord des Zuges finden, bevor der Zug sein Ziel erreicht hat. Was zunächst recht harmlos aussieht, wird schnell zum bitteren Ernst. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Zur Besetzung gehört neben Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson und Sam Neill.

Der Action-Thriller The Commuter kommt am 11. Januar 2018 in die deutschen Kinos.