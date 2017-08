The Crew 2 - Gamescom-Demo & Gameplay-Fazit: So geht also der Fahrzeugwechsel

Donnerstag, 24. August 2017 um 14:15

Wir konnten auf der Gamescom 2017 das neue Ubisoft-Rennspiel The Crew 2 ausprobieren und erstmals sehen, wie eigentlich der Wechsel zwischen Autos, Booten und Flugzeugen funktioniert. Schließlich setzt The Crew 2 nicht nur erneut auf eine riesige Spielwelt, diesmal sind wir auch in der Luft und im Wasser unterwegs.

Wie gut sich das alles Spiels, verrät Heiko Klinge uns als Redaktions-Gast im #gamestarcampt-Studio auf dem Gamescom Camp. Eine Enttäuschung gibt es allerdings, Heiko wollte ganz traditionell seinen obligatorischen Crash einbauen, doch daraus wurde nichts, wie wir schon in den ersten Minuten des Videos sehen. Die Szene ist trotzdem einen Blick wert. Und kurz daruf geht es ja auch gleich in einem Flugzeug weiter.

The Crew 2 soll am 16. März 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.