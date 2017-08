The Crew 2 - Erster Gameplay-Trailer zur Gamescom

Dienstag, 22. August 2017 um 14:26

Ubisoft hat zur Gamescom 2017 den ersten Gameplay-Trailer zu The Crew 2 veröffentlicht. Man kann das Rennspiel bereits vorbestellen oder sich für die Beta registrieren. Die Beta-Anmeldungen errreichten gemeinsam mit Skull & Bones bereits Rekordwerte für Ubisoft.

Im Vergleich zum Vorgänger der mit seiner gigantischen Open World bestach, bietet the Crew 2 deutlich mehr Abwechslung bei den Fahrzeugen: Statt nur eines größeren Auto-Fuhrparks, stehen auch Boote, Motorräder und Flugzeuge für Rennen zur Verfügung. The Crew 2 soll am 16. März 2018 veröffentlicht werden.