The Dark Tower - Neuer Trailer mit Idris Elba vs. Matthew McConaughey

Montag, 10. Juli 2017 um 14:00

Im neuen Trailer zur Stephen-Kings-Verfilmung The Dark Tower (Der dunkle Turm) mit vielen neuen Szenen legt sich Idris Elba als Revolvermann Roland Deschain mit Matthew McConaughey als Man in Black an.

Das Fantasy-Spektakel basiert zwar auf Stephen Kings mehrteiligen Buchreihe, beginnt jedoch mitten in der Geschichte und ist gleichzeitig ein Sequel der Vorlage. Die Story handelt von dem Revolvermann, der letzte seiner Art, auf der Suche nach dem Dunklen Turm, der das gesamte Universum zusammenhält. Der Mann in Schwarz (Matthew McConaughey) plant den Turm zu zerstören und der Revolvermann ist der Einzige, der ihn aufhalten kann.

Zur weiteren Besetzung gehören Jungstar Tom Taylor als Jake Chambers, Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) als Tirana, Jackie Earle Haley als Sayre, Franz Kranz als Pimli, Michael Barbieri als Jakes Freund Timmy, Claudia Kim als Arra Champignon und Katheryn Winnick (Vikings) als Jakes Mutter Laurie Chambers. Die Regie führt Nikolaj Arcel (Verblendung).

Das Action-Abenteuer Der Dunkle Turm (The Dark Tower) kommt am 10. August 2017 in die Kinos.

Neben dem Kinofilm ist bereits eine Prequel-Serie zu Stephen Kings The Dark Tower für nächstes Jahr angekündigt. Weitere Kinofilme und Serien sollen folgen.