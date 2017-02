The Division - Launch-Trailer zu Last Stand und 1.6 erschienen

Montag, 27. Februar 2017 um 18:58

Anlässlich der neuesten Erweiterung von The Division, ist ein Launch-Trailer zu 1.6 und Last Stand von Ubisoft veröffentlicht worden, der die Inhalte vorstellt. Das Video läutet den Release des DLCs "Letztes Gefecht" am 28.02. ein.

Während der „Letztes Gefecht“-DLC den 8v8-Spielmodus und einen neuen Übergriff einführt, hat das Update 1.6 eine Dark-Zone-Erweiterung, exotische Items, die legendäre Schwierigkeitsstufe, Mikrotransaktionen und zahlreiche Anpassungen und Bug-Fixes im Schlepptau.

