The Elder Scrolls Online: Morrowind - Trailer zeigt die Highlights der neuen PvP-Schlachten

Dienstag, 28. März 2017 um 17:24

Besucher der PAX East 2017 in Boston konnten vor einigen Wochen die neue Klasse des Hüters des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online: Morrowind testen und sich im neuen PvP-Modus beweisen. In drei Teams »4 gegen 4 gegen 4« setzten Spieler den vernichtenden neuen Eis-Zauber ein, warfen Gegner in die glühend heiße Lava des Roten Berges und rangen mit gewaltigen Kriegsbären, die alle zerrissen, die es wagten, ihre Hüter-Meister anzugreifen.

Der veröffentlichte Videozusammenschnitt des Events gibt einen ersten Eindruck dieser Neuerungen.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 für PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4.