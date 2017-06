The Escapists 2 - Trailer: Neuer Multiplayer bringt Koop- und Prügel-Option

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 16:07

Die große Neuerung von The Escapists 2 ist der Multiplayer-Modus. Im Nachfolger zum Gefängnisausbruchsspiel können bis zu vier Spieler die Flucht antreten, online oder im Splittscreen. Es gibt aber auch eine Versus-Option bei der sich die Insassen gegenseitig auf die Rübe geben.

Von beiden Spielmodi sehen wir ein paar Szenen im Gameplay-Trailer zu The Escapists 2. Das Video beginnt mit der Koop-Option und einer Vorschau auf den Splittscreen und endet in einer Versus-Prügelei.

The Escapists 2 soll noch 2017 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden und wird von den Worms-Entwicklern Team 17 gepublisht. Entwickelt wird The Escapists 2 wie schon der Vorgänger von Mouldy Toof.

Neues Setting: Ausbruch aus dem Wild-West-Gefängnis in The Escapist 2