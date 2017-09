The Evil Within 2 - 5 Minuten Gameplay: Verfolgt vom dreiköpfigen Kreissägen-Monster

Freitag, 01. September 2017 um 12:26

Schon Evil Within war für seine schrägen Horrorkreaturen bekannt, The Evil Within 2 legt nun offenbar noch eine Schippe drauf und zeigt im fünfminütigen Gameplay-Trailer ein dreiköpfiges Kettensägenmonster, das uns am liebsten in handliche Stücke zerlegen möchte.

Diese aus verschiedenen Körperteilen, drei Frauengesichtern und natürlich einem riesigen Sägeblatt zusammengesetzte Horrorfantasie trägt übrigens den unschuldigen Namen »der Wächter« und zeigt anschaulich, auf welche Schrecken wir uns im Horrorspiel noch einstellen können. Das könnte zudem eine echte Herausforderung werden, selbst Serienschöpfer Shinji Mikami empfhielt den leichten Schwierigkeitsgrad.

Ein weiterer Trailer hat zudem bereits den Hauptbösewicht vorgestellt, der uns ähnliche Schauer über den Rücken jagt: Stefano ist ein irrer, vom Tod faszinierter Fotograf, der uns unbedingt töten will. The Evil Within 2 soll am 13. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.