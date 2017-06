The Evil Within 2 - Erstes Gameplay aus der Horror-Fortsetzung

Dienstag, 13. Juni 2017 um 13:12

Auf den CGI-Trailer folgt der erste Gameplay-Trailer: Bethesda hat auf der E3 2017 erstmals Spielszenen aus The Evil Within 2 gezeigt.

Zu sehen gibt es den Protagonisten in zahlreichen gefährlichen und angsteinflößenden Situationen, in denen die Realität teilweise mit Horror-Szenerien verschmilzt. Kein Wunder, bekommt es Sebastian als Held des ersten Teils doch erneut mit fiesen Dämonen und seinem instabilen Geisteszustand zu tun.

The Evil Within 2 erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2017.

